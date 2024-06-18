Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar, trafik uygulama ve denetimleri, şok uygulamalar vb. asayiş konularının değerlendirildiği Haziran ayı İl Güvenlik Toplantısı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile kurum temsilcileri katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR