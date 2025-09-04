Eylül ayı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın toplantıda Emlak Konut’un Çorum’da 330 konut ve 55 işyeri yapacağını duyurdu. Aşgın, Çimento arazisinde satışa çıkardıkları 11 dönümlük alanın hemen ilerisinde Emlak Konut'la da bir süreç yönettiklerini açıkladı.

28 bin metre kare alanda Emlak Konut’la bir süreç yönettiklerini anlatan Aşgın, “Şu anki planlamalarımıza göre 330 konut ve 55 işyeri Emlak Konut tarafından yapılması için aktif bir süreçteyiz. Zemin etüt çalışmaları başladı. Zemin etüt çalışmaları ortaya çıkar çıkmaz altları işyeri üstleri konut olmak üzere bir çalışmamız olacak. Büyükşehirler dışında Emlak Konut iş yapmıyor. Emlak Konut’un da şehrimize geliyor olması bizim şehrimizin bir güzelliği olacak. Bunu da hemşerilerimle paylaşmak istedim.” diye konuştu.