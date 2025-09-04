Meclis'te CHP grubunun eleştirilerine cevap veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çimento arazisinin satın alınmasının üzerinden 3-4 yıl geçtiğini hatırlattı. Bin 384 dönüm alan olan Çimento arazisinin çok uygun bedelle, şeffaf bir şekilde satın alındığını vurgulayan Aşgın şöyle devam etti: “Bu alanla ilgili gençlerle, kadınlarla, iş adamlarıyla şehrin tüm katmanlarıyla sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaptık.

Şehrimiz nasıl yeni bir şehir istiyorsa beraberce bir plan geliştirdik. Sadece yüzde 25’i konut, yüzde 75’i sosyal alanlar, ormanlık alanlar içerisinde her türlü ihtiyacın karşılanacağı okulların, sağlık alanlarının, Pazar ve alışveriş merkezlerinin olacağı sosyal ve lüks konutların yer alacağı bir plan hazırladık.

İŞ ADAMLARINI İHALEYE DAVET ETTİ

Ama CHP her zamanki gibi bunu da ne kadar geciktiririz derdinde. O da yetmedi mahkemeye gittiler. Uzata uzata süreç bugüne kadar geldi.

Hukuken satışa çıkacak durumda olmasak elbette çıkmayız. Hukuki hiçbir engel söz konusu değil

Sadece 11 dönümü altyapısı hazır olduğu için hemen inşaata başlanacağı için biran önce adım atmak istedik. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu projeyi daha fazla geciktirmesine hem aklımız hem gönlümüz razı değil. Burada iş yapmak isteyen tüm müttehitlerimizi, iş adamlarımızı ihaleye davet ediyorum.

Biz mahkeme kararı ne olursa ona saygılıyız.” diye konuştu.