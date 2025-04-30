Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli kalecisi Hasan Hüseyin Akınay, Ankaragücü’ne 1-0 yenildikleri maçtan sonra rakip takım sporcusu Osman Çelik’e fiili müdahalede bulunup yere düşürdüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Hasan Hüseyin Akınay’ı “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43.maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. 43.madde uyarınca Hasan Hüseyin’e 2 ile 6 maç arasında ceza verilecek.

A.GÜCÜ DE PFDK’DA

Öte yandan, Ankaragücü de Ahlatcı Çorum FK maçındaki “saha olayları” ve stada “usulsüz seyirci alınması” nedenleriyle olmak üzere iki disiplin ihlalinden dolayı PFDK’ya sevk edildi.