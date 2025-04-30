Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son 4 haftasına girilirken, Süper Lig’e direkt yükselme ve play-off heyecanının yanı sıra ligde kalma mücadelesi de nefes kesiyor. Özellikle Pazar günü Çorum’da oynanacak olan Ahlatcı Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının sonucu hem play-off yarışını, hem de düşme potasını direkt ilgilendiriyor.

ÇORUM’UN ŞANSI ÇOK AZ

Amed’den sonra geçtiğimiz hafta da Ankaragücü’ne 1-0 yenilerek play-off potasının 4 puan gerisine düşen Ahlatcı Çorum FK’nın ligi ilk 7’de bitirme şansı mucizelere kalmış durumda. Bu yüzden, Pazar günü Şanlıurfaspor’la oynayacağı maç daha çok düşme potasını ilgilendiriyor.

ŞANLIURFA KAZANMAK ZORUNDA

20 takımlı ligde, 40 puanla 18.sırada yer alan Şanlıurfaspor, Pazar günü Çorum’da puan kaybetmesi halinde son hafta maçları öncesinde Yeni Malatyaspor ve Adanaspor’dan sonra ligden düşmesi kesinleşen üçüncü takım olacak. Hatta, Çorum FK’dan sonra Erzurumspor’la evinde karşılaşacak olan Şanlıurfaspor, iki maçını da kazansa ligde kalması için yeterli olmayabilir.

TAM 4 TAKIM ATEŞ HATTINDA

Son 4 sırayı alan takımların 2.Lig’e düşeceği Trendyol 1.Lig’de son 2 haftaya girilirken, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor’un düşmeleri haftalar önce kesinleşti. Şanlıurfaspor, Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor ligden düşecek diğer 2 takım olmamak için çırpınırken, Sakaryaspor’un da averajla da olsa düşme ihtimali bulunuyor.

KALAN MAÇLAR

Düşmeme mücadelesi veren takımlardan 40 puanlı Şanlıurfaspor, bu hafta Çorum FK ile Çorum’da, haftaya ise evinde Erzurumspor’la karşılaşacak. 42 puanlı Ankaragücü, bu hafta Başkent derbisinde Keçiörengücü ile rakip sahada, son hafta ise evinde Amed Sportif Faaliyetlerle oynayacak.

44 puanlı Manisa FK, bu hafta Bandırmaspor’la sahasında, haftaya da deplasmanda Ümraniyespor’la karşı karşıya gelecek.

45 puanı Pendikspor, bu hafta lig ikincisi Fatih Karagümrük’le evinde, son hafta ise Balıkesir deplasmanında Bardırmaspor’la oynayacak.

48 puanı bulunan Sakaryaspor ise bu hafta Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile, son hafta ise sahasında Esenler Erokspor’la kozlarını paylaşacak.