İnsanın spora ilgisi hep olmuş.

Birçok spor dalı var ve spor dallarında kadın, kız hep var. Bu ilgi de günbegün hep artıyor.

Atletizmin hemen hemen her dalında kadınların büyük başarılarını görmekteyiz.

Kadın futbolcuların ne kadar iyi bir futbol oynadıklarına çok tanık olduk. İnanılmaz güzellikle, taktiklerle, süratli verkaç yaparak ve adeta bir akrobat gibi çalımlar atarak bir futbol şöleni yaratıp bir göz ziyafeti sundukları malumdur.

Çok genç yaşta futbola merak salan ve bu alanda öncü olan, onları toplayıp futbolu öğreten insanlar, kadınlar var.

Kadın hakemler var.

Git gide kadınların her alanda büyük başarılarına tanık olmaktayız. Bu gerçekten insanı hoşnut edecek bir şeydir.

Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi kadınlara imkan ve gerekli koşullar da hazırlanırsa kadınların çok başarılı sonuçlar aldıklarının kanıtlanması. Öte yandan bir de bir toplumun iki bireyi de tüm katmanlarında yer ve görev alması ile yükselmek ve kalkınmak gibi bir vaziyete sahip olması.

Kadına daha çok alan açılması o toplumun çehresini büyük ölçüde değiştirecektir hiç şüphesiz.

Çok başarılı kadın idareciler var.

İş kadınları var.

Sanatçılar var.

Ressamlar, akademisyenler var.

Kadınlara imkan verilirse yapamayacakları hiçbir iş yok. Üstelik çok da başarılı olanlar var.

Manş Denizi'ni geçen kadın yüzücümüz var.

Operada, balede dudak uçuklatacak başarılara imza atan kadınlar var. Bunları kabul etmeliyiz artık.

Bu dünya yalnız erkeklere azat ve onlara kiralanmış bir alan değildir. İki cins birlikte yaşayacaklar ve birlikte birçok başarıya imza atmak yolu ile o ülkenin kalkınmasına, daha ileri bir vaziyete gelmesine çaba harcayacaklardır.

Kadın-erkek, herkesten yararlanmak gerekli. Bunun bilincinde olarak yaşamak, daha ileri bir yaşam düzeyine gelinmesi konusunda bize çok önemli bir yelken açacaktır. Gelişmeye sahip olduğumuzu gösterecektir.

Filenin Sultanları'nın bu büyük başarısını, büyük başarılarını ve git gide yukarılara tırmanan büyük azminin sonucunda Avrupa şampiyonu olmasını bütün TV programları, çok ciddi programlar yapan moderatörler programları keserek orada büyük bir sevinç ve heyecan ile verdiler.

Birçok kızımıza da örnek olabilecek bu başarı, umarım yetişmekte olan kızlarımıza da başarı kazanmak yolunda bir esin kaynağı olur.

Yeter ki imkan verilsin. İnsan denen canlının kendisine verilen ve yaşamasına, ayakta kalmasına da verilen akıl ve zekası ile neler yapacağına, neler yapabileceğine hep birlikte tanık olduk.

Tekerleği buldu, onunla mesafeleri kat etti. Elektriği buldu, mum ve gaz ile hayatlar ışıl ışıl oldu.

En basit sporun bile büyük bir yararı artık kitap olacak gibidir.

Yürümenin faydalarını artık bilmeyen yok. O kadar çok anlatılıyor ki.

Aksi halde maruz kalmayacağımız bir rahatsızlık yok gibi. Hareket.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

İnsan olgunlaştı artık. Neden, nelerden yararlanacağını biliyor olmalı artık.

Spordan, edebiyattan, güzel sanatlardan, plastik sanatlardan ve esasında güzel olan her şeyden yararlanmayı biliyoruz. Böyle bir insan daha yararlı ve toplumda daha çok şey katan ve bu yüzden de kendini gerçekleştirmek gibi bir şeyle daha mutlu ve huzurlu olandır. Aynı zamanda yaygınlaştığı takdirde daha sağlıklı bir toplum inşa edilecektir.

Cumhuriyet'in 100. yılında bu kızlarımızı Avrupa şampiyonluğu kazanmak sureti ile milli bir gurur yaşattıkları için kutlama heyecanını yaşadık.