Sahi, düşündüğün gibi yaşasaydın;

Şu andakinden farklı mı olurdun?

Örneğin, yine üzerindeki giysilerle mi dolaşırdın?

Yoksa daha basit şeyler mi giyerdin?

Yalnızca örtünmek amaçlı…

Peki, neden şimdi böyle giyinmiyorsun?

Seni bundan alıkoyan ne?

Dilin varmıyor söylemeye de

En iyisi ben söyleyeyim:

Başkaları için değil mi?

Başkalarınca beğenilmek;

“Elbisen ne kadar güzelmiş”

Dedirtmek için…

Nasıl bir yerde yaşayıp,

Ömür sürmek isterdin?

Ya da şöyle sorayım:

Hayal edip de yaşayamadığın yer neresi?

Haydi, söyle söyle, utanma!

Şöyle deniz kenarındaki bir köyün,

Bahçe içindeki küçücük bir evi değil mi?

Ama şu anda yaşadığın yer bir kent,

Ve kocaman bir apartmanın,

Kocaman bir dairesi.

Ne yana baksan duvar;

Ve o duvarlarda doğa tabloları.

Oysa o tablonun gerçeği hemen dışarda,

Yakınında duruyor da, göremiyorsun.

Ya da, görmek istemiyorsun…

“Merhaba” dediklerine bir bak hele.

Kimiyle zorunlu bir selamlaşma,

Kimiyle “belki işim düşer” merhabası.

Sana selam verenler de aynı.

Dil ucuyla ve usûleten.

Oysa ne kadar güzel olurdu değil mi?

Şöyle yürekten gelen bir “merhaba”.

Aydınlık içinde gülümseyen bir yüz,

Ve dostça sarılan kollar…

Bak, çocuklar ne güzel oynuyor.

Sahi, sen oynamayalı kaç yıl oldu?

Yılını bile unuttun değil mi?

Peki, oynamak istemez misin?

Tıpkı onlar gibi, bağıra çağıra.

Üstün başın çamur,

Kan ter içinde kalarak…

Yanık bir türkü duysan için kabarıp gelir değil mi?

Yemyeşil kırlarda dolaşmak, bağırmak istersin.

Hele ki, o yanık türküyü de mırıldanırsan

Ne de güzel olurdu hani!

“Başkaları ne der” diye korkmadan,

Tıpkı düşündüğün gibi…

Ama olmuyor, olmuyor işte.

İstesen de yapamıyorsun.

Çünkü ne yazık ki;

Kendin için değil,

Başkaları için yaşıyorsun…

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Ölü gibi yaşamaktansa canlı ölmek iyidir. W. Markiewicz

· Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, fakat bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. İnsan gibi yaşamak. M. LUTHER

· Adam gibi yaşanırsa, dünyaya bir defa gelmek yeterlidir. J. E. Lewis

· Yaşam yolunda ilerlerken gülleri koklamalısınız, çünkü sadece bir tur oynama hakkınız vardır. B. Hogan

· Bırak “senin için ölürüm” laflarını. Önce kendin için yaşamayı öğren; sonra başkası için ölürsün. C. YüceL

· Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın; bir gün haklı çıkacaksınız. S. Jobs

· Yaşamak denen şeyin ne olduğunu biliyorum ama yaşamayı bilmiyorum. İlhan Berk

· Diğerlerine göre yaşarsan; kaç kuruşun olduğu önemlidir. Değerlerine göre yaşarsan: nasıl bir duruşun olduğu önemlidir. B. Gökçe