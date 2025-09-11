Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), U14 milli takım seçmeleri için Çorum’dan Nurettin Kabalak’ı görevlendirdi. 18 Kasım’da Samsun’da yapılacak U14 milli takım bölge seçmeleri öncesinde Kabalak, Çorum’da oynanacak U14 karşılaşmalarını yerinde takip ederek 22 kişilik oyuncu grubunu belirleyecek.

Belirlenen 22 kişilik ekip, Samsun’da gerçekleştirilecek seçmelere katılarak milli takım için ter dökecek. Seçmeler, TFF tarafından görevlendirilen Caner Kaya’nın nezaretinde yapılacak. Samsun’daki seçmelere Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum’dan gelen genç yetenekler katılacak.