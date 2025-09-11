Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın 13 Eylül Cumartesi günü Vanspor’la oynayacağı maçı Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman yönetecek. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Doman’ın yardımcılıklarını ise Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş ve Ankara bölgesinden Orhun Aydın Duran yapacak. Bursa bölgesinden Birkan Altındaş da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

3 MAÇ DA b1-1 BİTTİ

Turgut Doman, Arca Çorum FK’nın 2’si son 2 sezonda olmak üzere 3 maçını yönetti. Bu 3 karşılaşma da 1-1 berabere bitti. Çorum temsilcisi, bu maçlarda geçen sezon sahasında Adana Demirspor, 2023-2024 Sezonunda yine sahasında Şanlıurfaspor, 2016-2017 Sezonunda ise deplasmanda Beylerbeyi ile karşılaştı.

VANSPOR 4’TE 2 YAPTI

Turgut Doman, Vanspor’un ise 4 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 2016-2017 sezonunda, deplasmanda Bayburt Özel İdare’ye 1-0, 2017-2018 Sezonunda, sahasında Erzincanspor’a 2-0 yenilirken, 2018-2019 Sezonunda 3.Lig play-off maçında Kırşıyaka’yı evinde 2-1, geçen sezon ise 2.Lig play-off maçında deplasmanda 68 Aksaray’ı 1-0 yendi.