Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Arca Çorum FK’yı 1-0 yenip liderliklerini sürdürdükleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, taraftarın desteği ile kazandıklarını söyledi.

İLK YARIDA

İSTEDİĞİMİZ

OYUNU

OYNAYAMADIK

Arca Çorum FK gibi ligin iyi takımlarından birine karşı önemli bir galibiyet alarak Süper Lig hedefi yolunda ilerleyişlerini sürdürdüklerini kaydeden Sinan Kaloğlu, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Son haftalarda iyi uyum sağlayan özellikle orta saha kombinasyonlarındaki oyuncularımızın, özellikle Traore’nin olmayışı bizim aslında birçok kurgumuzu biraz sekteye uğrattı ve maçın ilk yarısında çok istediğimiz gibi oynamadık.

İki etkili orta saha oyuncumuzun olmayışı, bizi farklı arayışlara itti. Ne olursa olsun 3 puan almak çok önemliydi. Yine penaltı kaçırdık. Gerçekten buna da bir çare bulmamız lazım, inşallah bulacağız. Ama neticesinde galip getirmeyi başardık. Önemli olan da buydu zaten.

TARAFTARIMIZA

TEŞEKKÜR

EDİYORUM

Açıkçası maçı taraftar kazandı. Takımı tempolarıyla ayakta tuttular. O yüzden tüm taraftarlara gerçekten canı gönülden burada teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor. Bazen iyi oynayacağız, bazen iyi oynamayacağız ama önemli olan kazanmak, kazanarak gitmek. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Amed’i layık olduğu Süper Lig’e taşıyacağız” şeklinde konuştu.