İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) tarafından ilçelerde zor şartlar altında faaliyet gösteren 21 ilçe spor kulübü için malzeme dağıtım töreni düzenlendi.

Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve ilçe spor kulüp temsilcileri katıldı.

Törende açılış konuşması yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, son 3 yıldır Çorum Belediyesi destekleri ile merkezde faaliyet gösteren kulüplere ciddi bir malzeme desteği yapıldığını belirtti. Arıcı, bu kez İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF katkıları ile ilçede faaliyet gösteren kulüplere malzeme desteğinde bulunulduğunu ifade etti.

Arıcı’nın ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yapan İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Genel Meclisi olarak spora desteklerinin artarak devam ettiğini ifade ederken, bu yıl ilçe kulüplerine 2 milyon TL değerinde, gelecek yıl ise 3 milyon TL değerinde malzeme desteğinde bulunacaklarının sözünü verdi.

Konuşmaların ardından ilçede faaliyet gösteren 21 kulübe 2 milyon TL değerindeki malzemeleri dağıtıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ÇALGAN: ‘SPOR HAYATIMIZIN

İÇİNDE HER ZAMAN OLMALIDIR’

İlçe Spor Kulüpleri malzeme dağıtım töreninde bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan, genç sporculara tavsiyelerde bulunarak sporun her zaman hayatın içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasına törene katılan protokol üyelerini selamlayarak başlayan Vali Ali Çalgan, sporun hem bireysel olarak, hem de millet olarak kıymetli bir uğraş olduğunu ifade etti. İnsan hayatında spor olmadığı zaman fiziksel gelişimin tam sağlanmadığının da altını çizen Çalgan, “Gençlerimiz yakışıklı ve fit olmak istiyorlarsa mutlaka spor yapmalıdır. Spor hem fiziksel açıdan hem de akademik açıdan insan gelişimine önemli katkı sunar. Sporu kesinlikle zaman kaybı olarak düşünmeyin. Size mutlaka başarı olarak geri dönecektir. Çocuklarımızı spora teşvik eden ailelerimize de buradan teşekkür ediyorum.

Şehri idare edenler mutlaka birlik içerisinde olmalı. Böylelikle gençlerimize, çocuklarımıza daha çabuk ve daha kolay dokunabiliriz. Devlet olarak yola, suya ayırdığımız bütçeyi zaman zaman spora yatırıyoruz.

Bizim derdimiz, gayemiz sizlersiniz. Sizlerin daha sağlıklı yaşaması ve hayatı daha eğlenceli şekilde yaşaması için uğraş veriyoruz.

Köylerimizi, ilçelerimizi kucaklamaya çalışıyoruz. Bugün ilçelerimizde bakıldığı zaman yapılan spor yatırımlarını göreceksiniz. Spor salonları, tenis kortları, yüzme havuzları, sentetik futbol sahaları. Bunlar hep siz gençlerimiz için. Bugün dağıtılan malzemelerin de amacı doğrultusunda kullanılmasını ümit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.