Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk olduğu Diyarbakır temsilcisi, lider Amed Sportif Faaliyetlere 1-0 yenilerek önemli bir yara alırken, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ortaya koydukları oyunun kendilerini Süper Lig’e çıkartacağını söyledi.

Çok zorlu bir deplasmanda oynamalarına rağmen maçın genelinde üstün taraf olduklarını kaydeden Hüseyin Eroğlu, “Üzgünüz. Berabere bitse bile üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Ama oyuncularımı tebrik ettim.

Maçın tamamına baktığımızda, gerçekten bu atmosfer zor bir deplasman. Rakip de son haftalarda çok formda. Rakibimize karşı üstün bir oyunumuz vardı. Özellikle ilk yarıdan başlayarak sona kadar getirdik.

Topa sahip olduğumuz bölüm çok fazlaydı. Özellikle rakibin dengesini bozduktan sonra rakibi kendi sahasına hapsettik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İlk yarıda direkten dönen topumuz vardı, devre biterken acele ettiğimizde kaptırdığımız bir topta kalemizde golü gördük.

İkinci yarıya etkili başladık, golü arayan taraf bizdik. Rakip 1-0’ın avantajıyla oyunu soğutmaya çalıştı. Belki yatan oyuncu sayısı fazlaydı, onlar da skoru korumaya çalıştılar. Bir penaltı pozisyonu vardı, bir tane daha pozisyon verdik. Onun dışında girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik berabere değil galibiyetle dönerdik. Bu olmadı, bu anlamda üzgünüz.

Tabii, oyunun ritmini ayarlamaya çalışırken maalesef yaşıyoruz, yani oyuncular yerde yatıyor, oyun duruyor. Yıllardan beri aynı şeyi söylüyorum. Benim oyuncum da yapsa kızarım. Oyun bir anda duruyor, tam ritim yakalamışken oyuncu yerde 3 dakika yatıyor. Sonra koşarak, depar atarak sahaya giriyor. Bunu artık çözmemiz lazım. Maçın sonunda 6 dakika uzatma verildi. Onun dışında zaten 3 dakikası durdu. Bahane üretmek istemiyorum ama VAR olayı, olmayacak bir pozisyonda sürekli VAR’a gidip bekledi. Ritim tutturmaya çalışıyoruz, yani olmuyor böyle.

Yenildiğimiz için üzgünüz. Ama bu oyun sezon sonunda bizi Süper Lig’e çıkartacak, net söylüyorum. Bunu daha ilk gün söylemiştim. Bu aralar zor deplasmanlarda oynuyoruz. Yeni bir takımız. Ama sezon sonunda Süper Lig’e çıkacağımızı söyleyebilirim.

Geri kalan 18 maçımız var. 18 maçta bir 54 puan var. Tabii ki hepsini almak çok kolay değil ama biz bütün puanlara talibiz ve Çorum FK’yi hak ettiği Süper Lig’e çıkaracağız. Amedspor’a da bundan sonrası için başarılar diliyorum” dedi.