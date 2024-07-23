Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Yunus Kabal'ı "Baş Danışmanlık" görevine ataması bekleniyor.Yunus Kabal basın ve spor camiasında uzun yıllardır aktif olarak görev yapıyor.

Digitürk Kurucu Genel Müdürü olan Kabal , TRT dahil bir çok Televizyon kanalında önemli görevlerde bulundu. Tüm spor camiası tarafından yakından tanınan ve yaklaşık 10 yılı aşkındır da iş dünyasında üst düzey görevlerde çalışan Kabal, aynı zamanda eski bir futbolcu.Yunus Kabal halihazırda LİMAK Holding Yönetim Kurulu danışmanlığı görevini de sürdürüyor.

Editör: Haber Merkezi