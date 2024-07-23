Çorum Valiliği, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yaz Kur-an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen Camilerarası Futbol Turnuvası'nın açılışı yapıldı.

Küçükler ve yıldızlar olmak üzere 2 kategoride gerçekleşecek olan turnuvanın açılış töreni dün İtfaiye Sahası'nda gerçekleşti. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve sporcu velileri katıldı. Küçükler kategorisinde 16 takım, yıldızlar kategorisinde ise 12 takımın mücadele edeceği belirtildi.



İl Müdürü Cemil Çağlar, müsabakalarda mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerken, centilmence ve dostça maçların olmasını temenni etti.

Açılış töreninin ardından turnuva Kevser Cami ile Hz. İbrahim Cami arasında oynanan karşılaşma ile srart aldı. Santra vuruşunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan birlikte yaptılar.