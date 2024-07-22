Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adanaspor ile oynanan özel maç sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Birinci ve ikinci etap çalışmalarını değerlendiren deneyimli teknik adam, transfer konusuna da açıklık getirdi. Geçen sezonki hederlerinin üzerine çıkabilmek adında 6-7 oyuncu ile kadrolarını güçlendirmek gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, transfer yapılmaması durumunda ise zirveye oynamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri noktasında da bilgiler veren Özbalta, geçen seneki iskelet kadronun korunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Bu iskelet kadronun üzerine genç ve tecrübeli oyunculardan takviye yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çizen Özbalta, "Gerçekten kadromuza yetenekli gençlerden isimler kattık. Ancak bunların bu ligde oynayabilmeleri için tecrübe kazanması ve pişmesi gerekiyor. Bu gençlerimiz gelecek yıllarda bu takımın iskelet kadrosunu oluşturacaklar.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bu noktada en büyük eksiğimiz ise henüz kadromuzun tam oluşmaması geliyor. Biz belli bir disiplin içinde oynayan bir takımız ve bu dönemde yapacağımız fiziksel ve takımsal çalışmaları tam yapmamız çok önemli.

BAŞKANIMIZ TİTİZ

BİR ÇALIŞMA

YÜRÜTÜYOR

Başkanımız bu konuda gerçekten büyük bir çalışma yapıyor. Mevcut kadro ile ilgili konuları halletti ve takımın ihtiyaç duyduğu transferler içinde yoğun bir çaba içinde. Ekonomik olarak kaynak bulma noktasında gece gündüz çalışıyor. Ümit ediyorum ki bu hafta içinde yapacağımız transerlerle kadromuzu büyük oranda şekillendiririz.

Belli mevkilerde çok eskiğimiz var. Bir kaleci, bir sağbek, bir savunmanın ortasına iki tane kanata transfer lazım. Geçen sezon bu noktada yaşadığımız sıkıntıları bu sezon tekrar yaşamamak için kesinlikle 6-7 tane takviyeye ihtiyacımız var. Oğuzhan başkan özverili bir çalışma içinde. Kendisi ile görüşmemizde transferde daha fazla geç kalmamamız gerektiğini söyledim oda bunun farkında ve çalışmalarını görüşmelerini sürdürüyor.

LİG BU SEZON

DAHA ZORLU

Lig bu sezon çok daha zorlu geçecek. Önceki akşam arkadaşlarla oturduk bir liste yaptık 13 takım hedefe oynayacak gibi görünüyor. Bütce olarak gerçekten çok yukarılara çıkan takımlar var. Birde bizim gibi iskeleti koruyarak üzerine ilave edenler var. Bu yüzden lig geçen yıldan çok daha zorlu geçecek.

Futbol Federasyonu değişiklik yapmazsa mevcut kadromuzdaki yedi isimden birisi ile yolları ayırmak zorunda kalacağız. Dileğimiz bunun değişmesi ve ayrılık olmaması. Ancak aynen devam ederse yapacak bir şey yok bu kararı almak zorunda.

ÇORUM FK ARTIK

TERCİH EDİLEN

BİR KULÜP

Çorum FK artık liglerde istenen bir kulüp. Gerek kurumsal yapısı gerek tesisi gerekse mali konulardaki düzenli olması nedeni ile camiada istenilen ve tercih edilen bir kulüp. Başkanımızda bunun devam etmesi için afaki rakamlar yerine bütçesine göre transferler yapıyor. Futbol oynamaya çalışan ve futbolun doğrularını yapan bir kulüp olmamızda bu tercihde önemli,

Geçen sezon göreve başladığım günden itibaren bu şehir bu camia büyük destek verdi ve kucak açtı. Gerçekten evimde çalışıyor gibiyim. Onların bu güveni ve samimiyeti bizim sorumluluğumuzu daha da artırdı. Tabiki bu sezonda hedefimiz belli ve bunun içinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ben bu şehrin her şeye layık olduğunu inanıyorum. Tabiki bizimde hedeflerimiz var kısa bir dönemde olsa görev yaptığım Süper Ligde olmak istiyorum, Bunun bu takımla yapmak içinde elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

EL ELE VERMELİYİZ

Çorum FK olarak geçen sezon son iki maçta yaşadıklarımız olmasaydı şu anda kesinlikle Süper Ligdeydik. Geçmişe dönmek istemiyorum Ancak geçen sezon yaşadığımız saha olayları olmasa Çorum FK bugün başka ligde olurdu. Eğer o iki maçta yaşadıklarımız olmasada idi finalde Sakaryaspor'u yenerek Süper Lige çıkan takım biz olurduk. Bunlara çok üzüldük ama yapacak bir şey yok önümüze bakmak zorundayız ve bu hedefe bu yıl ulaşmak için yeni bir maceraya hep birlikte elele vererek başlayacağız" dedi.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ