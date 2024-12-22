Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Judo Grup Birinciliği Çorum’da yapıldı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen grup birinciliğine 16 ilden 200’e yakın sporcu katılım sağlarken, Çorum’u 13 sporcu temsil etti. Çorumlu sporculardan Betül Yıldırım 70 kiloda üçüncü olarak Uşak’ta yapılacak olan Uşak’ta yapılacak olan finallere katılmaya hak kazanan tek Çorumlu sporcu oldu. Diğer Çorumlu sporculardan Şura Şükriye Özdemir +70 kiloda beşinci, 73 kiloda Yusuf Yurt beşinci, 63 kiloda Nisa Zeren Gürkeskin yedinci ve 55 kiloda Kağan Türkdoğan yedinci olarak ilk 10’a girmelerine rağmen finallere gitmeye hak kazanamadılar.

Editör: RIFAT KARA