Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 14.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Bolu temsilcisi Geredespor’u ağırladı. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmayı 150’e yakın taraftar da izledi. Maça hızlı başlayan Mimar Sinanspor orta sahada Fatih Serkan’ın sürüklediği ataklarla ileride İzzet Bora ile gol aradı. Bir türlü Geredespor savunmasını aşamayan Mimar Sinanspor ilk yarının son dakikalarına 0-0 eşitlikle girdi. 45+2.dakikada konuk Geredespor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta Mimar Sinan ceza sahası içerisine yapılan ortaya iyi yükselen Yunus takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda savunmada riskler alarak hücumda daha etkili olmak isteyen Mimar Sinanspor bir türlü aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda baskıyı arttıran Yeşil-Siyahlılar rakip kaleci Ertuğrul’u geçemeyince maç 1-0 konuk Geredespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Mimar Sinanspor 18 puanda kalırken, konuk Geredespor ise puanını 19’a yükseltti.