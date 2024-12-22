Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, 1.Amatör Küme’nin Alacagücü, Osmancıkgücü, Ulukavakspor, Gülabibeyspor, Alaca Belediyespor, İskilipspor, H.E.Kültürspor ve İskilipgücü olmak üzere 8 takımdan oluştuğu maçların ise çift devreli lig usulüne göre oynanacağı belirtildi. Sezonu birinci sırada tamamlayan takımın BAL ligi esaslarının uygulanmasına, ligi son iki sırada tamamlayan takımların ise 2.Amatör Küme’ye düşeceği ifade edildi.
1.Amatör Küme’nin 12 Ocak Pazar günü oynanacak 1.hafta maçları ile start alacağı duyurulurken, ilk yarının 23 Şubat Pazar günü oynanacak olan 7.hafta maçlarının ardından sona ereceği belirtildi. İkinci yarı heyecanı ise 9 Mart Pazar günü oynanacak 8.hafta maçları ile yeniden başlarken, sezon ise 27 Nisan Pazar günü oynanacak 14.hafta maçlarının ardından tamamlanacak.
İşte 1.Amatör Küme’nin ilk yarı fikstürü:
1.HAFTA
(12 Ocak Pazar)
Gülabibeyspor-Ulukavakspor
H.E.Kültürspor-Osmancıkgücü
Alaca Belediyespor-Alacagücü
İskilipspor-İskilipgücü
2.HAFTA
(19 Ocak Pazar)
Ulukavakspor-Alaca Belediyespor
Alacagücü-İskilipspor
İskilipgücü-H.E.Kültürspor
Osmancıkgücü-Gülabibeyspor
3.HAFTA
(26 Ocak Pazar)
H.E.Kültürspor-Alacagücü
Alaca Belediyespor-Gülabibeyspor
İskilipspor-Ulukavakspor
İskilipgücü-Osmancıkgücü
4.HAFTA
(2 Şubat Pazar)
Osmancıkgücü-Alaca Belediyespor
Gülabibeyspor-İskilipspor
Alacagücü-İskilipgücü
Ulukavakspor-H.E.Kültürspor
5.HAFTA
(9 Şubat Pazar)
H.E.Kültürspor-Gülabibeyspor
Osmancıkgücü-Alacagücü
İskilipgücü-Ulukavakspor
İskilipspor-Alaca Belediyespor
6.HAFTA
(16 Şubat Pazar)
Gülabibeyspor-İskilipgücü
Ulukavakspor-Alacagücü
Alaca Belediyespor-H.E.Kültürspor
İskilipspor-Osmancıkgücü
7.HAFTA
(23 Şubat Pazar)
H.E.Kültürspor-İskilipspor
Alacagücü-Gülabibeyspor
İskilipgücü-Alaca Belediyespor
Osmancıkgücü-Ulukavakspor
Editör: RIFAT KARA