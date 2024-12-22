Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Spora Engel Yok’ şenliği çeşitli etkinliklerle sona erdi. Engelli bireyler, özel eğitim öğretmenleri ve ailelerinin yanı sıra Hitit Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler şenliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca, katılımcılar çeşitli spor aktiviteleriyle tanışma ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldular. Ayrıca, toplumsal dayanışma ve farkındalığın artmasına katkı sağlayan çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Özellikle engelli bireylerin sporla tanışmalarını sağlamak ve bu alandaki potansiyellerini keşfetmelerine imkân tanımak amacıyla organize edilen programda rekor sayıda katılımcı yer aldı.

Etkinlik sonunda yapılan konuşmalarda, sporun birleştirici gücü ve engelleri aşmadaki önemi bir kez daha vurgulandı. Bu anlamlı etkinliğin hayata geçmesine katkı sağlayan tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür edilerek, benzer etkinliklerin devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Tüm katılımcılar tarafından oldukça ilgi çeken “Spora Engel Yok” şenliği, engelli bireylerin spor yoluyla hayata daha aktif katılmalarına vesile olurken, toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı başardı.