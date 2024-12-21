Aynı zamanda hentbol il temsilciliği görevini yürüten beden eğitimi öğretmeni Sami Öncel nezaretinde Çorum’u temsil eden Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Programı Okulu, ilk maçında Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 30-20, ikinci maçında Kastamonu Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’ni 21-19, üçüncü maçında ise ev sahibi Yozgat Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi’ni 27-21 yendi.

Çorum şampiyonu, aldığı bu sonuçların ardından grubunu birinci sırada tamamlayarak yarı final grubuna yükseldi.

Yarı final grup maçlarının yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak olup, maçların Karabük ya da Trabzon’da oynanması bekleniyor.

ETİ ELENDİ

Öte yandan, kızlarda Çorum’u temsil eden Eti Anadolu Lisesi ise, Yozgat’ta düzenlenen grup maçları sonunda yarı final bileti alamadı ve elendi.