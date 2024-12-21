Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Ankaragücü’nde karşılaşma öncesinde hareketli saatler yaşandı.

EMRE YILDIZ SPORTİF DİREKTÖR

Başkent ekibinde, ilk olarak yeni sportif direktör belirlendi. Yönetim kurulu kararıyla, sportif direktörlük görevine Emre Yıldız getirildi.

YENİ GÖREV PAYLAŞIMI

Sportif direktör olarak Emre Yıldız’ı göreve getiren Ankaragücü yönetimi, kendi arasında da yeni bir yapılanmaya gitti. Başkan İsmail Mert Fırat başkanlığında, Beştepe Tesislerinde toplanan yönetim kurulu kendi arasında yeniden görev paylaşımı yaptı.

KENAN KOÇAK’LA YOLLAR AYRILDI

Ankaragücü’nde, geçtiğimiz haftalarda Cihat Arslan’ın yerine göreve getirilen teknik direktör Kenan Koçak’la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Kenan Koçak’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

4 FUTBOLCU KADRO DIŞI

Gelişmeler bunlarla da sınırlı kalmadı. Yönetim kurulu kararıyla futbol takımından 28 yaşındaki Çorumlu kaleci Bahadır Han Güngördü, 34 yaşındaki sol bek Alper Uludağ, 32 yaşındaki ön libero Tolga Ciğerci ve 29 yaşındaki 10 numara Efkan Bekiroğlu kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan İtalyan 10 numara Riccardo Saponara ise affedildi.

KAPTANLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Yönetim kurulu kararıyla takım kaptanları da yeniden belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanlığına Mahmut Tekdemir, Osman Çelik ve Riad Bjic’in getirildikleri belirtildi.