Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turunda, 2.Lig ekibi 24 Erzincanspor’la uzun yıllar unutulmayacak bir maç oynayan ve aldığı 6-4’lik galibiyetle tarihinde ilk kez gruplara kalan Ahlatcı Çorum FK’da gözler yeniden lige çevrildi. Kırmızı-siyahlı ekip Erzincan dönüşü yarın Ankaragücü ile sahasında çok kritik bir maça çıkacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, Ankaragücü karşısında kazanarak hem yeni bir galibiyet serisi başlatmak, hem de play-off potasındaki yerini korumak istiyor. Bu doğrultuda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Kırmızı-siyahlılarda kırmızı kart cezalısı Burak Süleyman’ın yanı sıra tedavileri süren Ahmet Said ve Durel Avounou forma giyemeyecek.

Ligde, evinde aldığı 1-0’lık Manisa FK yenilgisiyle yara alan, hafta içinde ise kupada Menemen FK’yı deplasmanda 3-2 yenerek moral bulan Ankaragücü cephesinde de hedef galibiyet. Başkent ekibi Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak ilk iki iddiasını güçlü şekilde sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde Yunan sağ bek Stylıanos Kıtsıou sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.

24 puanlı 6.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 23 puanlı 8.sıradaki Ankaragücü arasında 22 Aralık Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Mersin bölgesi üst klasman hakemlerinden Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Oğuzhan Aksu’nun yardımcılıklarını ise Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu ve Antalya bölgesinden Arif Dilmeç yapacak. Adana bölgesinden Tarık Güldal da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.