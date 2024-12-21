Ahlatcı Çorum FK, 22 Aralık Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 17. hafta maçında konuk edeceği Ankaragücü ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Ankaragücü ile aynı ligde ilk kez yer alırken, daha önce 1 kez Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. İki takım, 2012-2013 Sezonunun 3.Tur maçında eşleşirken, 31 Ekim 2012’de, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta normal süre 0-0 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmada, 115.dakikada Ümit Kurt ve 117.dakikada Timur Bayram Özgöz’le peş peşe 2 gol bulan Ankaragücü 2-0 kazanarak 4.tura yükseldi.