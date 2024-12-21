Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 430 lig maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip 3’ü hükmen 187 galibiyet, 117 beraberlik, 126 yenilgi alırken, 678 puan topladı ve 615 gol atıp 451 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, 430 maçın 214’ünü sahasında oynarken, 110 galibiyet, 58 beraberlik, 46 yenilgi aldı. Hanesine 388 puan yazdıran Ahlatcı Çorum FK attığı 349 gole karşılık kalesinde 203 gol gördü.

Çorum temsilcisi, deplasmanda çıktığı 216 maçta ise 77 galibiyet, 59 beraberlik, 80 yenilgi alıp 290 puan topladı. Bu maçlarda 266 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 248 gole engel olamadılar.