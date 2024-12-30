Uluslararası Judo Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 8.Uluslararası Geleneksel Madenci Kupası Judo Turnuvası 27-29 Aralık tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Bulgaristan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna ve Romanya’dan toplam 1000’in üzerinde sporcunun ter döktüğü müsabakalara Çorum Belediyesi Spor Kulübü judocuları damga vurdu.

Yıldızlar 44 kiloda mücadele eden Aysunaz Çağıl, 50 kiloda Umut Kabak ve büyükler kategorisinde 81 kiloda İbrahim Melih Şahin birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular. Yine yıldızlar +70 kiloda tatamiye çıkan Şuğra Şükriye Özdemir, büyükler 81kiloda Fatih Tanur Coşgun ve büyükler +100 kiloda Ayberk Kenan Topçu ikinci olarak gümüş madalya kazanan sporcular oldular. Son olarak büyükler 57 kiloda mücadele eden Nazlı Hilal Coşkun ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Toplamda 7 madalya ile Çorum’a dönen judocular yine tarihi bir başarıya imza attılar.