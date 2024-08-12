Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan, Avustralya'nın Melbourne City takımından geçtiğimiz ay transfer olduğu Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'da ikinci maçına çıktı. Japonya J1 Ligi'nin 26 haftasında Cerezo Osaka'yı konuk eden Hiroshima, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Sanfrecce Hiroshima'ya 3 puanı getiren golleri 78 ve 85. dakikalarda Tolgay Arslan attı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, 63. dakikada Hayao Kawabe'nin yerine oyuna girdi.

Hiroshima bu galibiyetle J1 Lig'de puanını 46'ya çıkardı ve lider Machida'nın 4 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Cerezo Osaka ise 38 puanla 6. sırada kaldı.