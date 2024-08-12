Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde Ankaragücü’nden kadrosuna kattığı ve transferini resmiyete kavuşturmak için kulüpler arasındaki sorunu çözmeye çalıştığı Hasan Ege Akdoğan, U17 Futbol Milli Takımımızın Kuzey İrlanda ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11’de başladı.

Blanchflower Stadium'da oynanan ve Kuzey İrlanda’nın 2-1 kazandığı maçta Millî takımımızın golünü 80. dakikada Furkan Koçak atarken, Kuzey İrlanda'nın gollerini 74 ve 90 (Penaltıdan) dakikalarda Kallum Thompson kaydetti.

Maça ilk 11’de başlayan Hasan Ege Akdoğan, 90.dakikada yerini Mümin Barış Nazlı’ya bıraktı.

U17 Millîler, Kuzey İrlanda ile 13 Ağustos Salı günü, aynı statta bir hazırlık maçı daha oynayacak.