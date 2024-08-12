Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda harikalar yaratan Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig’e yükselme mücadelesi vereceği yeni sezonun ilk maçında bu akşam İstanbul deplasmanında Ümraniyespor’la karşılaşacak.

Geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyarak yaptığı transferlerle de gücüne güç katan Ahlatcı Çorum FK, yeni sezonun perdesini bu akşam açıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon deplasmanda 3-0 yendiği Ümraniyespor’u bu akmam da mağlup ederek şampiyonluk maratonuna iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Zorlu maç öncesi son antrenmanı Çorum’da yapan ve dün akşam Merzifon’dan uçakla İstanbul’a giden Ahlatcı Çorum FK, karşılaşma saatini beklemeye başladı. Kırmızı-siyahlı takımda tedavileri süren Ozan Sol ve Atakan Cangöz’ün yanı sıra kırmızı kart cezalıları Zargo Toure ve Tunahan Ergül forma giyemeyecekler.

Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor arasında, Spoint Ümraniye Stadyumu’nda oynanacak maçta Eskişehir bölgesi A klasman hakemi Süleyman Bahadır yönetecek. Saat 21.00’de başlayacak maçta Süleyman Bahadır’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Muhammet Ali Doğan ve Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş yapacak. İzmir bölgesinden Yiğit Arslan da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.