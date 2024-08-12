2024-2025 Sezonu Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk maçını bugün İstanbul’da Ümraniyespor’la oynayacak olan Ahlatcı Çorum FK, 415.kez puan mücadelesine çıkacak.

Profesyonel liglerde geride bıraktığı 12 sezonda play-off hariç 414 kez puan maçına çıkan Ahlatcı Çorum FK, 3’ü hükmen olmak üzere 181 galibiyet, 111 beraberlik, 122 yenilgi aldı ve 654 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda attığı 597 gole karşılık 435 gol yedi.

DEPLASMANDA 276 PUAN

Ahlatcı Çorum FK,414 maçın 208’ini deplasmanda oynarken, 73 galibiyet, 57 beraberlik, 78 yenilgi alıp 276 puan topladı. Rakip fileleri 254 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise 239 gol gördü.

EVDE TAM 378 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, sahasında ise 206 kez puan maçına çıktı. Bu maçların 108’ini kazanan kırmızı-siyahlılar, 54 beraberlik alırken, 44 kez de sahadan puansız ayrıldı. 378 puan toplayan Çorum temsilcisi attığı 343 gole karşılık 196 gol yedi.