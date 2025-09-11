Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir başarıya daha imza attı.

Alaca ve İskilip ilçelerinde iki ayrı adrese yapılan adli aramalarda 152 kök Hint keneviri, 4 kilo 602 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi