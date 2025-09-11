Çorum Valisi Ali Çalgan, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala KYK Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Yurtların fiziki durumu, öğrencilere sunulan hizmetler ve yeni dönem hazırlıkları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çalgan, Çorum’a gelen her öğrencinin birer emanet olduğunu vurgulayarak, onların huzur ve güvenliğinin en öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yurtlarda öğrencilere aile sıcaklığında bir ortam, 24 saat sıcak su, ücretsiz internet, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi imkânların sunulduğunu belirten Vali Çalgan, çocuklarını Çorum’a gönderecek ailelere seslenerek, “İçiniz rahat olsun, evlatlarınız bize emanet. Onlara sıcak, güvenli ve konforlu bir ortam hazırladık.” dedi.

Vali Çalgan, 2025-2026 akademik yılının tüm öğrencilere başarı ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da hazır bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ