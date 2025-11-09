İYİ Parti, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında tüm illerde Mevlid-i Şerif okutulması talimatı verdi.

Parti genel merkezi tarafından 81 il başkanlığına gönderilen genelgede, ikindi namazı öncesi mevlit programları düzenlenmesi ve vatandaşlara ikramda bulunulması istendi.

Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da camilerde Mevlid-i Şerif okutulması yönündeki kararına gelen tepkilerin ardından, İYİ Parti de benzer bir adım attı. Parti genel merkezi, 81 il başkanlığına gönderdiği genelgeyle 10 Kasım’da tüm illerde Atatürk için mevlit okutulması talimatını verdi.

Kocaeli Valiliği, İl Müftülüğü aracılığıyla kentteki tüm camilere yazı göndererek 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da “Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulması” talimatını iletmişti. Karar kamuoyunda farklı tepkilerle karşılanmış, bazı çevreler tarafından “alışılmadık bir uygulama” olarak değerlendirilmişti.

İYİ PARTİ’DEN TALİMAT

Tartışmaların ardından İYİ Parti Genel Merkezi, 81 il başkanlığına bir genelge göndererek teşkilatlara 10 Kasım’da ikindi namazı öncesi mevlit programı düzenleme talimatı verdi.Genelgede, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde tüm il ve ilçe teşkilatlarımızın ikametgahlarındaki camilerde Mevlid-i Şerif okutması, ardından vatandaşlara ikramda bulunulması rica olunur,” ifadelerine yer verildi.

