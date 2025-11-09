Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okul ve Kurum Müdürleri Toplantısı”, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı, müdür yardımcıları, şube müdürleri ile merkez okul ve kurum müdürleri katıldı.

Eğitim-öğretim süreçlerinin verimliliğini artırmak, projeleri değerlendirmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, 2024-2025 eğitim yılı faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin etkin uygulanması, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile LGS süreci, öğrenci davranışları ve devamsızlık durumu, disiplin işlemleri, rehberlik hizmetleri ve özel eğitim çalışmaları değerlendirildi.

Ayrıca, MEBİ, Yaşam Becerileri, Ailemle Eğitim Yolculuğu, Dilimizin Zenginlikleri, TÜBİTAK, TEKNOFEST ve Bilim Söyleşileri gibi bakanlık projelerinin uygulama süreçleri görüşüldü. CEDES Projesi, taşımalı eğitim hizmetleri, okul pansiyonları, bakım-onarım çalışmaları ve insan kaynaklarıyla ilgili işlemler de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda, LGS ve YKS başarı oranlarının artırılması, sınav hizmetleri, bütçe ve tahakkuk işlemleri, Halk Eğitim kurslarının yürütülmesi, aile eğitim faaliyetleri, öğretmen kariyer basamakları ve hizmet içi eğitim kursları gibi konular üzerinde de duruldu.

