Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği işbirliğinde düzenlenen “Abdal Musa Birlik Cemi” büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Canların meydan olduğu, rızalık alıp lokma paylaştığı, gönül birlikteliğinin sağlandığı cemde 12 hizmet yerine getirildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy önderliğinde düzenlenen cemde semahlar dönülüp, aşıklar duaz-ı imam ve deyişler söylerken, Alevi-Bektaşi toplumunun birlik ve beraberliği adına önemli bir buluşma gerçekleşmiş oldu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından ilk olarak birlik kurbanı kesilerek lokma paylaşımı gerçekleştirildi. Vakıf yemekhanesindeki lokma paylaşımına CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl, İlçe ve Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, CHP Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra ise vakıf salonunda cem erkanı düzenlendi.

Cemde bir araya gelen vatandaşlar, dedelerin ve aşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak muhabbet etti.

“Abdal Musa Birlik Cemi” Dedeler Nurettin Aksoy, Şahin Polat, Ali Doğancı, Ana Şirin Çokatak, önderliğinde yapılan cemde zakir (aşık) olarak ise İsmet Yılmaz, İsmail Güçlü ve Nesimi Bilgin ile gençler görev aldı.

Temizlenmenin, barışın, arınmanın simgesi olan Abdal Musa Birlik Cemi’nde birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verildi. Canların meydan olduğu, göz-gönül kattığı cemde Alevilerin yol ve erkana sahip çıkması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi istendi.

Cemin post dedeliğini yapan Nurettin Aksoy Abdal Musa Cemi ile amaçları, anlamı hakkında bilgi vererek, “rızalık” almanın önemi üzerinde durdu.

Cemde ayrıca; Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer alırken, Kırklar Semahı ve Gönüller Semahı da dönüldü.

