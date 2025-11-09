Çorum’da pek çok siyasi parti, dernek ve kurum temsilcisinin katılımı ile Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi.

Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen dayanışma gecesine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, SOL Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaranhıncal, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal, CHP İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve temsilcileri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Tokat’ta direnişte bulunan Şık Makas Tekstil işçileri, taş ocağına karşı direnişte bulunan Karakaya köylüleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Evrensel okuru katıldı.

Evrensel’e ait sinevizyon gösteriminin izlenmesiyle başlayan gecede bir konuşma yapan EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, Evrensel’in 30 yılı geride bıraktığını belirterek, “Evrensel kurulduğu günden bu yana birçok bedel ödedi ve halen de ödemeye devam ediyor. Evrensel, kadınların, işçilerin, köylülerin, gençlerin sesidir. Tokat’taki tekstil işçilerinin direnişini de, Karakaya köyündeki köylülerin taş ocağına karşı direnişini de Evrensel sayesinde öğreniyoruz. Çorum’da geçmişte yaşanan birçok işçi direnişini, eylemlerini Evrensel’den takip ettik” dedi.

Türkiye’de özgür basına ve gazetecilere yönelik baskıların artarak devam ettiğini kaydeden Özünel, son olarak 6 gazetecinin ifadeye çağrıldığını kaydederek, “Ne yaparlarsa yapsınlar özgür basını susturamayacaklar” ifadesini kullandı.



CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ise Türkiye’nin son zamanlarda çok zor günlerden geçtiğini söyledi. Toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi özgür basına yönelik baskıların da arttığını kaydeden Solmaz, “Tüm bu baskılara karşı birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel de Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci, Ekim Devrimi’nin ise 107’nci yıldönümünü geride bıraktıklarını belirterek, günümüzde bu iki büyük devrimden elde edilen kazanımların birer birer ortadan kaldırıldığını söyledi.

Türkiye’de baskıcı bir rejimin inşa edilmek istendiğini kaydeden Özdel, “Baskının olduğu yerde insanların morali bozulur. Emeğine, paranıza, pulunuza, işine bir anda çökebilirler. İşte Tele-1’e atadıkları kayyım gibi. Ama umudun en karamsar olduğu yerde dağlarda çoban ateşleri yanar. Tıpkı Tokat’taki tekstil işçileri gibi” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise bağımsız ve objektif gazeteciliğin temsilcilerinden Evrensel Gazetesi’nin 30 yaşında olduğunu söyleyerek, “Gazetecilerin yazdıkları ve konuştukları nedeniyle tutuklu olduğu, görevini yaptığı için şafak vakti evinden alındığı, toplumun haber alma hakkı için gerçekleri yazanların sansür ve otosansüre zorlandığı bu süreçte baskıya ve zulme boyun eğmeyen toplumun haber alma hakkı için zor koşullarda verdiği mücadeleden geri adım atmayan Evrensel Gazetesi’ne nice yaşlar diliyorum.

Baskıya karşı dayanışmayı büyüteceğiz. Zulme karşı boyun eğmeyeceğiz. Sansüre karşı konuşmaktan geri durmayacağız. Kalemler yeniden özgür olana dek mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

Tüm hemşehrilerimi özgür başının güçlü sesi Evrensel gazetesiyle dayanışmaya ve destek olmaya davet ediyorum. Saldırılara karşı Evrensel susmadı, susmayacak!

Basın ve ifade özgürlüğünün yılmaz savunucusu olarak çok daha uzun yıllar yaşayacak” dedi.

Direnişçi Şık Makas Tekstil işçileri ile taş ocağına karşı direnişte bulunan Karakaya köylülerinin de birer konuşma yaptığı gece, Eğitim-Sen Müzik Grubu’nun konseriyle devam etti.