Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle andıklarını bildirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 87. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dinçer Solmaz, “Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda ara tatili 10 Kasım’a denk getirmesini eleştiren Solmaz, Atatürk’ü unutturmaya, O’nun ilke ve devrimlerini sönükleştirmeye çalışanlara asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Solmaz, “Atatürk’ün aydınlattığı yoldan bir adım dahi sapmadan, Cumhuriyetimizi ve değerlerini sonsuza dek yaşatacağız” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Solmaz, “Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir” ifadesini kullandı.

Solmaz, mesajını şu cümlelerle sürdürdü:

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyen Kurucumuz Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini, altı oku ve iki büyük eserini ebediyete kadar yaşatma ve Cumhuriyetimizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Atatürk’ün “Kimsesizlerin kimsesi” olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz.

Ebediyete irtihalinin 87. yıldönümünde başta kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi