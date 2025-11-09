Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Mesajında Atatürk’ün liderliği, ileri görüşlülüğü ve kurduğu Cumhuriyetin önemini vurgulayan Damar, şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin varoluş mücadelesine önderlik eden, tarihi yeniden yazan ve tüm dünyanın takdirini kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti en büyük eseri olarak bizlere emanet etmiştir. O’nun siyasi dehası, ileri görüşlülüğü ve en önemlisi ‘Hâkimiyet bilâ kayd-ü şart milletindir’ ilkesiyle temellerini attığı demokratik rejim, Türkiye’nin geleceğe güvenle yürümesinin yegâne güvencesidir.”

Demokrat Parti olarak Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının yol göstericiliğinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Damar, şu görüşlere yer verdi:

“Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealini yaşatma kararlılığındayız. Milli iradenin üstünlüğünü, hukukun bağımsızlığını ve siyasi çoğulculuğu savunan partimiz, bu değerlerin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın anahtarı olduğunun bilincindedir.”

Mesaj, şu sözlerle son buldu:

“Ebediyete intikalinin 87. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözünü düstur edinerek, O’nun aydınlattığı yolda yürümeye, Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmaya devam edeceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi