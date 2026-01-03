2026 asgari ücretinin net 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zamlarına çevrildi.

TÜİK'in 5 Ocak'ta açıklayacağı aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık zam oranları kesinleşecek. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış yüzde 11,20, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 17,55 olarak hesaplandı.

GÖZLER 5 OCAK'TA AÇIKLANACAK ENFLASYONDA

Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

TÜİK'in 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacağı aralık enflasyonu ile yılın ilk 6 ayına ilişkin zam oranları netleşecek.