Ziyaret, Valilik makamında gerçekleşti. Ziyaret sırasında İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyerek ilimizin gelişimi için işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yıldız: “Yerel yönetimlerle olan ilişkilerimizi güçlendirerek, şehrimize katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, siyasi partiler, yerel yönetimler ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Çalgan; “Hedefimiz, Çorum’u daha iyi bir geleceğe taşımak. İşbirliği içinde çalışarak, şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz” dedi.

Ziyaret, samimi bir ortamda karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi