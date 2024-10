Filistin ve Gazze’de masum insanların büyük bir vahşetle karşı karşıya kaldığını belirten Köroğlu, “HAK-İŞ olarak, günlerdir aç-susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. ‘Filistin için Haydi HAK-İŞ, Sen de Bağış Yap, Kardeşine Destek Ol’ diyoruz” dedi.

“Bütün HAK-İŞ teşkilatımızı, Sendikalarımızı, şubelerimizi ve üyelerimizi yardım kampanyamıza etkin ve aktif olarak katılmaya davet ediyoruz” diye konuşan Mustafa Köroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail Devleti uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım yapmaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’de, özellikle de Gazze’de yaşanan katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Terör devleti İsrail’in yıllardır süregelen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, hiçbir kutsalı ve ahlakı olmayan, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden soykırım yapan terörist İsrail devletini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Günlerdir aç-susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. “Filistin için Haydi HAK-İŞ, Sen de Bağış Yap, Kardeşine Destek Ol’ diyoruz. HAK-İŞ olarak, kampanyada toplanan yardımları Gazze’ye ulaştırmak için kampanyamızı başlatıyoruz”

HAK-İŞ İl Başkanı Köroğlu, kampanya için bağış hesaplarını da şu şekilde duyurdu: “

“Banka: ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ

Alıcı: HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Bağış (TL) Hesap No: 760-5994340-5012

IBAN: TR 6200 0100 0760 0599 4340 5012

Bağış (USD) Hesap No: 760-5994340-5014

IBAN: TR 0800 0100 0760 0599 4340 5014

Bağış (EURO) Hesap No: 760-5994340-5013

IBAN: TR 3500 0100 0760 0599 4340 5013”

