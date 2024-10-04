Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte göreve başlaması münasebetiyle ilk ziyareti yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir, Fatih Özüyağlı ve Ünsal Yeter de hazır bulundu.

Çorum için belediye olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sayın valimize ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Çorum’un gelişimi ve daha konforlu bir il olması adına ortak akıl ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni göreviniz hem Çorum’a hem de sizlere hayırlı olsun” dedi.



İlk ziyaretini Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yaptığını ifade eden Vali Ali Çalgan ise, “Bizim ilk ziyaretimiz Çorum Belediye Başkanlığına oldu. Valilik ve belediye olarak Çorum’a hizmet eden kurumlarız. Bu anlayışla ortak çalışmalar içinde yer alarak şehrimize güzel çalışmalar yapma arzusundayız. Ziyaretimizde belediyenin çalışmaları ve ortak yapacağımız çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretimizin bu açıdan da yararlı olacağını düşünüyorum. Belediyemize de yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.