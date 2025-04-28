Ahlatcı Çorum FK'da istifa eden Teknik Direktör Tuncay Şanlı, Ali Atan ve Mehmet Güley'in sunduğu "Kronometre" programına telefonla bağlanarak istifa etmesinin nedenlerini açıkladı.

Amedspor maçında alınan yenilgi ile Play-Off hedeflerinden az da olsa koptuklarını belirten Tuncay Şanlı, "Play-Off hedeflerinin tekrardan yeşertmek adına Ankaragücü maçına mutlak 3 puan hedefi ile çıktık. Ancak maç içinde oyuncularımın mücadele etmemesi beni üzdü. Mücadelenin olmadığı yerde ben olmam. Bir takım fiziksel olarak iyiyse mücadele etmek zorunda. Ben de Tuncay Şanlı böyle oldum. Türkiye'de verdiğim mücadele ile tanınırım. Ankaragücü maçında oyuncularımda malesef bu mücadeleyi göremedim. Bende maç sonunda oyuncularıma teşekkür edip kendileri ile çalışmayacağımı söyledim. Birde bu yenilgi zaten hedefimizden uzaklaştık. Hedef olmadığı için de böyle bir ayrılık gelişti" dedi.

Thomas'ın kaçırdığı penaltı sorusu üzerine açıklamalarına devam eden Şanlı, "Maç içinde ben oyuncu grubuna her zaman söylüyorum. O an saha içinde kim iyi hissediyorsa penaltıyı o atabilir dedim. Aslında penaltıcımız Ferhat idi. Ama Ferhat olmadığı için kim iyi hissediyorsa, sorumluluğu kim alıyorsa o atsın dedim. Bu maçta da öyle oldu. Thomas sorumluluk aldı ve o attı ve kaçırdı. Bugün dünyada bir çok önemli oyuncu penaltı kaçırabiliyor. Thomas da kaçırdı. Gayet normal."

İkinci yarıya 4 değişiklik yaparak başlamasına da açıklık getiren genç teknik adam, "İlk yarıda performanstan memnun olmadığım için 4 değişiklik yapma gereği duydum. Maça da kötü başlamıştık. Mücadele gücü yoktu. Takımın performansını bir tık yukarı çekmek istedik" ifadelerini kullandı.

"ÇORUM'DA ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİYDİ"

Açıklamasının devamında Çorum FK'ya ve Başkan Oğuzhan Yalçın'a övgüler yağdıran Tuncay Şanlı, "Bütün kulüplerde maddi sorunlar hep var. Şehrin takıma daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Başkana destek olması gerekiyor. Çok önemli ve çok keyifli bir ortamın olduğu takımdan bahsediyoruz. Ben performansıma gelince amacım ilk başta oyuncuların psikolojisini yerine getirmekti. Bunu başardık. Son ana kadar da Play-Off hedefimiz de vardı. Ama olmadı. Ben Çorum'a hem ağabeylik ve hem hocalık yapmaya geldim. Performansım ile şehrin dinamiklerini de harekete geçirdiğimizi düşünüyorum.

Çorum benim için çok keyifli bir ortamdı. Çorum'da da her hocanın çalışmak isteyeceğini düşünüyorum. Şehirde gezerken çok iyi ağırlandık. Çorum'un futbol kenti olması için bazı dinamiklerin devreye girmesi ve birlik olunması lazım" dedi.

"DİNLENMEK İSTİYORUM"

Başkan Oğuzhan Yalçın'ın kendisine göreve devam etmesi konusunda ısrar ettiğini de belirten Şanlı, "Başkanımız bana göreve devam etmemi istedi. Ama ben hedef olmadığı için verimli olamayacağımı söyledim. Bu yüzden kendisinden affımı isteyerek dinleneceğimi söyledim. Çorum FK'ya başarılar diliyorum. Umarım kulüp hak ettiği yere gelir. Çorum'da çok güzel dostluklar kurdum. Çorum'a da her zaman gezmeye geleceğim. Tesislerde çalışan personellerle de çok iyi ilişki kurduk. Çorum her zaman kalbimizde olacaktır" şeklinde konuştu.