Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'da maç sonu Teknik Direktör Tuncay Şanlı istifa ettiğini duyurmuştu. Yaşanan bu gelişme sonrası sessizliğini koruyan Kırmızı-Siyahlı kulüp konu hakkında ilk açıklamasını yaptı.

İşte Ahlatcı Çorum FK Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Bilindiği üzere dün oynadığımız ve takımızın mağlubiyeti le sonuçlanan MKE Ankaragücü maçı sonrası Teknik Direktörümüz Sayın Tuncay Şanlı istifa ettiğini açıklamıştır.

Yaşanılan süreçle alakalı kamuoyunu bilgilendirme amacı ile basın açıklaması yapmamız hasıl olmuştur. Tuncay Şanlı ile ilk anlaşmaya vardığımız gün hedefimiz Play-Off olarak açıklamış ve o hedef doğrultusunda planlamamızı yapmıştık.

Ne var ki, Diyarbakır deplasmanında alınan Amedspor yenilgisi sonrası Play-0ff hedefinden büyük ölçüde uzaklaşmamız, yine bununla birlikte ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntılar oyuncularımızın saha içi konsantrasyonunu ciddi anlamda etkilemiştir.

Bütün bu gelişmeler ışığında da değerli hocamız Tuncay Şanlı hedefsiz bir takımda olmak istemediğini belirtmiş ve görevinden affını istemiştir. Gelinen noktada Sayın Şanlı'nın bu talebi tarafımızca da saygıyla karşılanmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emek ve kattığı değerler için teşekkür ediyoruz.

Lig'in kalan kısmında takımımızın başında Can Gücer hocamız görev yapacak, alt yapı antrenörlerimizde kendisine yardımcı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."