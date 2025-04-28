Ahlatcı Çorum FK’nın Ankargücü’ne 1-0 yenildiği maçta kazanılan penaltı vuruşunda topu kaleci Görkem’e teslim eden Thomas Verheydt, bu sezon kullandığı ikinci penaltıyı da kaçırdı.

Pazar günü, Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 biten maçın 49.dakikasında, Ankaragücülü futbolcu Osman Çelik’in ceza sahasında topa elle müdahale etmesi üzerine Ahlatcı Çorum FK penaltı kazandı. Takımın birinci penaltıcısı olan kaptan Ferhat Yazgan devre arasında oyundan alındığı için, atışı kullanmak üzere topun başına Hollandalı golcü Thomas Verheydt geçti. Oyuna ikinci yarının başında Diniyev’in yerine giren Thomas, yerden cılız bir vuruşla topu 19 yaşındaki kaleci Görkem Cihan’a nişanlayarak golü kaçırdı.

Thomas Verheydt, bu sezon ligin 4.haftasında, Sakaryaspor’la 31 Ağustos’ta Çorum’da oynanan ve 1-1 biten maçta da 37.dakikada penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.

BU SEZON YEDİNCİ PENALTI

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 7 penaltı kazandı. Thomas kullandığı 2 penaltıyı da kaçırırken, Ferhat Yazgan 4 penaltıyı gole çevirdi. Türkiye Kupası’nda da Suat Kaya Erzincanspor’u 6-4 yendikleri karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandırdı.