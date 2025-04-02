Ahlatcı Çorum FK, ligin geride kalan 31 haftalık periyodunda, İstanbul takımlarıyla 8 kez karşılaşırken, puanların sadece yarısını alabildi.
1.Lig’de yer alan İstanbul takımlarından Ümraniyespor’a İstanbul’da 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, Çorum’da 3-1 kazanırken, Fatih Karagümrük’le Çorum’da 2-2 berabere kaldıktan sonra İstanbul’da 1-0 kaybetti. Pendikspor’u Çorum’da 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, İstanbul’dan 2-2 eşitlikle döndü.
Kırmızı-siyahlı ekip, Deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Esenler Erokspor ve Çorum’da 3-1 yendiği İstanbulspor’la ikinci maçları henüz oynamadı.
Editör: Haber Merkezi