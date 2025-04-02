En son, geçtiğimiz hafta İstanbul’da Pendikspor’la oynadığı maçta 2-0 önde götürdüğü maçta sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda 6’ıncı kez puan kaybetti.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 31 haftalık periyotta 12 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgi alarak 46 puan topladı. Averajla play-off hattında yer alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 40 gole karşılık 33 gol yedi.

16 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

Kırmızı-siyahlı takım, 31 maçın 16’sında ilk golü atıp öne geçen taraf olurken, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 35 puan topladı. Çorum temsilcisi attığı 32 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

10 MAÇI KAZANDI

Ahlatcı Çorum FK öne geçtiği 16 maçın 10’unu kazanırken, sırasıyla Yeni Malatyaspor’u (D) 4-0, Adanaspor’u (D) 2-0, Gençlerbirliği’ni 1-0, Pendikspor’u 1-0, Manisa FK’yı (D) 1-0, İstanbulspor’u 3-1, Ümraniyespor’u 3-1, Bandırmaspor’u 4-0, Yeni Malatyaspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni ise 2-1 yendi.

SADECE SAKARYA’YA YENİLDİ

Kırmızı-siyahlı ekip, öne geçtiği maçlardaki tek yenilgisini 23.haftada Sakaryaspor’a karşı aldı. Sakarya’da oynanan maçta 13.dakikada Tunahan Ergül’ün golüyle öne geçen Ahlatcı Çorum FK, 33.dakikada penaltıdan Ozegovic ve 47.dakikada Burak Çoban’ın gollerine engel olamayarak sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

5 BERABERLİK

Ahlatcı Çorum FK, öne geçtiği 16 karşılaşmanın 5’inde ise üstünlüğünü koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda evinde oynadığı Fatih Karagümrük maçında 1-0 öne geçip 2-1 geriye düşen Çorum temsilcisi sahadan 2-2 eşitlikle ayrılırken, İstanbul’daki Esenler Erokspor maçında da 2-0’lık üstünlüğü koruyamadı ve yine sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, 1-1 biten Amed Sportif Faaliyetler ve Ankaragücü maçlarında da üstünlüklerini koruyamazken, en son geçtiğimiz hafta, İstanbul’da Pendikspor karşısında 2-0’lık üstünlüğü yakalamasına rağmen sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmak zorunda kaldı.