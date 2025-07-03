Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın illere göre getirdiği kısıtlama sonrası 530 bin nüfuslu Çorum’da kursiyer kotası 15 bin azaltılırken, bir anda 100’e yakın EYS antrenörü işsiz kaldı.

Antrenörlerin yaşadığı mağduriyet sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Saray'dan tasarruf etmek yerine iktidarın spordan ve sporcudan tasarruf ettiğini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a sesleniyorum. Lütfen illerde uygulayabileceğiniz kotayı geri alabilirsiniz” dedi.

Resmi açıklama dahi yapılmaya gerek duyulmadan telefon mesajıyla onlarca kişinin bir anda işsiz kalmasının doğruluğunun sağlanmadığını çizen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şöyle devam etti:

SORU ÖNERGESİ VERDİ

“Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan 2025 yılı yaz kursları Temmuz ayından başlayarak 31 Aralık'a kadar devam edecekti. Ancak bakanlık tarafından ani bir şekilde uygulama konulan kota sınırlama nedeniyle çok sayıda eğitmen sakat oldu. Sadece Çorum'da 100 kadar eğitmen, eğitmenlerin aileleri ve kurslara bırakılması kesildi. Çünkü Çorum'un kotası 15 bine düşürülmüştü. Sorun yaratmıştır.

“BÜYÜK KIRGINLIK YARTI”

İşsiz kalan antrenörlerden bazılarının kendisine ulaştığını ve mağduriyetlerini dile getirdiklerini belirten Mehmet Tahtasız, işsiz kalan EYS antrenörünün kendisine iletildiği mesajla dağıtıldı:

"Aylar öncesinde yaz okulu formları hazırlanmış, çocuklarla iletişim kurulmuş, ailelere programlar anlatılmıştı. Birçok arkadaşımız evlilik hazırlığındaydı, bazısı kredi çekmişti, bazısı ise hasta anne babasına bakmıştı. Hepimiz bu işe sırtımızı dayamıştık. Şimdi hepimiz işsiziz. Yalnızca geçimimizi değil, hayatımızı sürdürecek dayanağımızı kaybettik.

Bu kararın açıklanma şekli, zamanlaması ve içeriği; Eşyaları maddi olarak zorlarken, en çok da manevi olarak yıktı. Onca yıl boyunca emeğimizin, gecemizi gündüzümüze kattığımız olaylar böyle bir veda ile sona ermesi büyük bir kırgınlık ve güvensizlik yarattı” şeklinde konuştu.