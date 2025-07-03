Yeni sezon yapılanması doğrultusunda dış transferde hummalı bir çalışma içerisinde olan Arca Çorum FK kaleci transferinde de sona geldi. Daha önce Yusuf Erdoğan, Emeka Eze, Joseph Attamah ve Oğuz Gürbulak gibi isimleri kadrosuna katan Arca Çorum FK yönetimi, bir dönem Türkiye’de Konyaspor ve Erzurumspor forması giyen geçtiğimiz sezon ise Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Khalej takımının formasını terleyen 37 yaşındaki tecrübeli kaleci İbrahim Sehic ile anlaşma sağladı.

Bugün tarafların tekrardan bir araya geleceği ve ufak pürüzlerin giderilmesi halinde resmi sözleşmenin imzalanacağı bilgisine ulaşıldı.