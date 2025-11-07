Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Ataç, ÇESOB Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Uzun yıllardır Alaca esnafının sorunlarına çözüm üretmek, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için çalışmalar yürüten İsmail Ataç’ın yeni görevi, esnaf camiasında memnuniyetle karşılandı. Ataç’ın, tecrübesi ve sahadaki etkinliğiyle il genelindeki esnaf teşkilatına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Göreve atanmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan İsmail Ataç, “Esnafımızın her zaman yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu görevi büyük bir sorumluluk ve onurla üstleniyorum. Hep birlikte üretmeye, dayanışmaya ve esnafımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR