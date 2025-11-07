Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’i ziyaret etti.

Görüşmede, Çorum’da devam eden karayolu projeleri ile planlanan yeni yatırımlar üzerine istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, ziyarette Çorum’un ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve şehir içi–şehirler arası bağlantı yollarının daha etkin hale getirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, bazı projelerin hızlandırılması ve yeni planlamaların hayata geçirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, “Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen’e nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Çorum’da devam eden ve planlanan yatırımların en kısa sürede tamamlanması için gayretle çalışıyoruz. Sayın Genel Müdürümüze çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürü Gülşen de Milletvekili Ahlatcı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

